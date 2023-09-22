Налоговая служба запустила сервис подбора имен новорожденным

Федеральная налоговая служба запустила на портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка.

Имя подбирается из пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года.

Сервис подберет имя по разным критериям: пол ребенка, часто встречающиеся сочетания имени и отчества, пожеланиям к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.

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На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние сто лет. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в «избранное» для дальнейшего сохранения в pdf-файле.