Минусовые температуры придут в Новосибирскую область

Температура воздуха до минус 2 градусов ожидается в Новосибирской области утром в понедельник. В регион придут воздушные массы с морей Северного Ледовитого океана и с территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

«Если в воскресенье в ночные часы, предполагаемо, еще будут положительные значения от 0 до плюс 5 и может пролетать мокрый снег по северу области, то в понедельник уже на всей территории (температуры) будут слабоотрицательные — от минус 2 до плюс 3 градусов», — сообщила ТАСС Кичанова.

Днем из-за низкой облачности воздух прогреется до 13-17 градусов в некоторых районах региона. В Новосибирске утром в понедельник температура воздуха будет держаться на уровне нулевой отметки, а днем не поднимется выше плюс 10 градусов.

Снижение температуры начнется уже с субботы, 23 сентября: в области похолодает до 6-11 градусов выше нуля, а в Новосибирске — до 7-10 градусов. Ожидаются также дожди и грозы в юго-восточных районах, порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. В воскресенье днем воздух охладится до плюс 5-10 градусов.