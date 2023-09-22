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Никита Задоров рассказал о привилегиях русских в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JennG / CC BY-SA 4.0

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, что игрокам НХЛ не предоставляют права выбора команды, но у русских есть свои привилегии.

У игроков Национальной хоккейной лиги не спрашивают, хотят ли они играть в той или иной команде. Их легко обменять или продать в другой клуб, потому что этот процесс — часть бизнеса. Но у  российских хоккеистов есть свои ходы.

«Есть в НХЛ русский фактор, что, если ты не хочешь в эту команду ехать, то твой агент говорит: "Не вздумай менять, а то он поедет в КХЛ, если обменяешь". И тогда команды забоятся это делать. Это шантаж, но это бизнес», — рассказал Задоров в интервью Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ).

В целом, хоккеисты не могут отказываться от обмена в команду, которая им не по душе, потому что зачастую не остается выбора: «Хочешь играть в НХЛ, поедешь в любую команду».

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