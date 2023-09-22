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Азербайджан договорился с армянами Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vmakenas / CC BY-SA 4.0

Азербайджан передал армянам Нагорного Карабаха план по их реинтеграции, сообщила администрация президента Ильхама Алиева.

Баку оценил прошедшие переговоры как конструктивные, обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе конституции и законов Азербайджана.

По заявлению страны, делегация Карабаха попросила о помощи с обеспечением региона топливом и продовольствием, просьба «была воспринята положительно».

«В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении новой встречи <...> по вопросам реинтеграции в ближайшее время», — говорится в сообщении администрации.

Представитель армянского населения Карабаха Давид Бабаян по итогам встречи заявил, что она не привела к заключению соглашения с азербайджанской стороной. Он пояснил, что в настоящее время существует договоренность о прекращении огня, однако детали не проработаны, ожидается продолжение переговоров.

«Антитеррористическая операция» Азербайджана, начатая в непризнанной Нагорно-Карабахской республике во вторник, 19 сентября, длилась сутки. Власти Карабаха согласились на разоружение армии, Армения защищать непризнанную республику отказалась.

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ball-n-wall

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kygear

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Удавиков

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Asd10

Ему лечиться надо. Совсем плохой стал.