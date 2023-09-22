Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля начнут действовать с 1 октября, сообщила пресс-служба правительства России. Это спасет от повышения цен.

Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублей за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля

Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка.

Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года