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Экспортные пошлины спасут от повышения цен

Источник:
Sibnet.ru
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Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля начнут действовать с 1 октября, сообщила пресс-служба правительства России. Это спасет от повышения цен.

Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублей за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля

Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка.

Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года

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Экономика #Деньги #Торговля
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