Фон дер Ляйен связала атомную бомбардировку Хиросимы с Россией

Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в своей речи, посвященной вручению награды премьер министру Японии Фумио Кисиде, связала атомную бомбардировку Хиросимы с Россией.

Фон дер Ляйен напомнила, что была в Хиросиме в дни саммита «Большой семерки» в мае 2023 года и что Кисида родом из этого города, где у него во время ядерной бомбардировки в 1945 году погибли родственники.

«Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали те же истории. <...> Это было отрезвляющее начало G7, которое я никогда не забуду, особенно в то время, когда Россия угрожает снова применить ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно, в свете Хиросимы — непростительно», — приводит РБК слова Фон дер Ляйен, сказанные Кисиде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отвратительными и опасными эти слова главы Еврокомиссии.

«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов ни слова не упомянула», — указала представитель МИД.

Фон дер Ляйен «пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы на Россию», отметила Захарова.