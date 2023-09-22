Украинцы смогут писать «Россия» со строчной буквы

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины пришла к выводу, что написание названия «Российская Федерация» и «Россия» со строчных букв в неофициальных документах не противоречит нормам украинского языка.

«Написание названий "Российская Федерация", "Россия"… со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», — говорится в сообщении телеграм-канала комиссии.

Министр образования Украины Оксен Лисовой распорядился внести правку в написание «Российская Федерация» в одном из изданных указов, с учетом которой два слова в названии страны должны быть прописаны с заглавных букв.

После начала специальной военной операции России на Украине, украинские СМИ начали массово и демонстративно писать название соседнего государства со строчных букв.