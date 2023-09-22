Зеленскому отказали в выступлении в конгрессе США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому перед американским конгрессом напряженным графиком работы

«Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — приводят «Известия» слова Маккарти.

Он напомнил, что украинский лидер выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Тогда спикером палаты представителей была член Демократической партии Нэнси Пелоси.

СМИ сообщили, что на фоне провала контрнаступления украинской армии отношение конгрессменов к Зеленскому изменилось. Американские политики поубавили оптимизма в отношении финансирования Украины.