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Зеленскому отказали в выступлении в конгрессе США

Источник:
«Известия»
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому перед американским конгрессом напряженным графиком работы

«Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — приводят «Известия» слова Маккарти.

Он напомнил, что украинский лидер выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Тогда спикером палаты представителей была член Демократической партии Нэнси Пелоси.

СМИ сообщили, что на фоне провала контрнаступления украинской армии отношение конгрессменов к Зеленскому изменилось. Американские политики поубавили оптимизма в отношении финансирования Украины.

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ball-n-wall

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scorpion2777

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GammiPluh

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Asd10

Ему лечиться надо. Совсем плохой стал.