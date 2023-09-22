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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден пообещал передать ВСУ танки Abrams на следующей неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Американский лидер Джо Байден на встрече с президентом Украины заявил, что танки M1A1 Abrams передадут украинской армии уже на следующей неделе.

«Я одобрил новый транш военной помощи США Украине, в который войдут артиллерия, боеприпасы, средства противотанковой борьбы. На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он также сообщил, что США расширят поставки Украине средств ПВО. «Мы также сосредоточены на укреплении потенциала Украины в сфере противовоздушной обороны, чтобы защитить важнейшую инфраструктуру, которая позволяет обеспечивать тепло и свет в самые темные и холодные дни в году», — сказал президент США.

«Это включает передачу второй батареи ПВО Hawk при стабильных поставках Hawk и других систем каждый месяц в течение зимы», — уточнил Байден.

Тема: Военная операция на Украине
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