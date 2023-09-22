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Путина рассмешила просьба Грефа о выделении денег Сберу

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: © сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посмеялся над главой Сбербанка Германа Грефа, которому было стыдно просить миллиард рублей на развитие «Школы 21».

Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина профинансировать строительство кампусов для школ программирования «Школа 21». Он рассказал, что с 16 регионами ведется работа по открытию аналогичных учебных заведений. Глава Сбера уверяет, что «проект очень бюджетный», а все оборудование производится банком.

«Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать (проект)... Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство»,— цитирует ТАСС Грефа.

На уточняющий вопрос Владимира Путина, сколько нужно денег, господин Греф ответил: «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово».

«Хорошо, вытащил прямо клещами»,— ответил президент. Он также сказал собравшимся: «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Просто почему он не называл сумму? Ему стыдно».

«Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера. Туда набирают учеников старше 18 лет для обучения «востребованным IT-профессиям», говорили в банке.

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Экономика #Деньги
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