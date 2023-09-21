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Украина выплатит пенсии американскими деньгами

Источник:
Sibnet.ru
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Украина получила от США 1,25 миллиарда долларов через целевой фонд Всемирного банка, деньги пойдут на выплаты пенсий и зарплаты бюджетникам, сообщает пресс-служба украинского Минфина.

Всего с февраля 2022 года в бюджет Украины поступили 21,7 миллиарда долларов, отмечается в сообщении. Так, в июне Всемирный банк выделил Украине помощь в размере 1,75 миллиарда долларов.

Средства состояли из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму 500 миллионов долларов, гранта на сумму 1,25 миллиарда долларов от США и гранта на сумму 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.

Официальный Киев уточнил, что эти деньги будут направлены на здравоохранение, образование, выплату пенсий, программы социальной помощи и зарплаты сотрудников государственных ведомств.

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Экономика #Деньги
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