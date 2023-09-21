Президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор призвал тех, кто дает указания Байдену, осознать, что чем больше затягивается российско-украинский конфликт, тем опаснее он становится.

Россия неоднократно заявляла, что иностранная военная помощь только затягивает кризис. Несмотря на это, западные страны наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.