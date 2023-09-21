НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Приостановлена вакцинация детей от коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
285 2

Вакцинацию детей 12-18 лет от коронавируса в России приостановили из-за запуска третьей фазы клинических испытаний обновленного препарата, сообщил замруководителя по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Исследования обновленной вакцины будут проводиться не менее двух месяцев на гражданах 18-60 лет. После этого, в зависимости от их результатов, будут даны рекомендации по ее использованию сначала для взрослых, потом для пожилых граждан, а затем – для детей.

Последние несколько недель в России растет заболеваемость COVID-19. В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, зарегистрировано около 11 500 случаев коронавируса.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. Однако пока ведомство не планирует вводить в России масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Роспотребнадзор отменил коронавирусные анкеты
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Кадырова «потеряли»: что случилось с главой Чечни?
Обсуждение (2)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Байден вновь оскорбил Путина
26
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории
24
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие