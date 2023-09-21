Приостановлена вакцинация детей от коронавируса

Вакцинацию детей 12-18 лет от коронавируса в России приостановили из-за запуска третьей фазы клинических испытаний обновленного препарата, сообщил замруководителя по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Исследования обновленной вакцины будут проводиться не менее двух месяцев на гражданах 18-60 лет. После этого, в зависимости от их результатов, будут даны рекомендации по ее использованию сначала для взрослых, потом для пожилых граждан, а затем – для детей.

Последние несколько недель в России растет заболеваемость COVID-19. В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, зарегистрировано около 11 500 случаев коронавируса.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. Однако пока ведомство не планирует вводить в России масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19.