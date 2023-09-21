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Россия ввела ограничения на экспорт бензина и дизеля

Источник:
Sibnet.ru
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Россия ввела временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении. Правительство рассчитывает, что вводимые ограничения позволят «насытить» рынок топлива, что должно привести к снижению цен.

Ранее были увеличены нормативы поставок бензина и топлива на биржу. С 1 сентября они были повышены до 9,5% от общего объема производства для дизтоплива и до 13% для бензина. Также власти ведут мониторинг закупок для сельхозпроизводителей.

Минэнерго ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время начнут выходить из ремонтов и ситуация на рынке моторного топлива улучшится. В настоящее время оптовые цены на бензин и солярку уже начали снижаться.

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Экономика #Недра и ТЭК #Торговля
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