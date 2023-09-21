Глава Honor разочаровался в новом iPhone

Компания Apple перестала выпускать инновационные продукты, и это разочаровывает, заявил глава китайской корпорации Honor Чжао Мин.

Мин почувствовал небольшое разочарование, когда увидел новые устройства Apple, потому что в них не было инноваций.

«Все это происходит в то время, когда бренды должны конкурировать друг с другом своими инновациями», — цитирует Мина издание MyDrivers.

В качестве примера предприниматель назвал смартфон Honor V Purse, который анонсировала его компания. Мин отметил, что складной девайс имеет очень тонкий и легкий корпус — рекордный среди всех подобных гаджетов.

При этом Мин считает Apple лидером рынка. По его словам, серия iPhone 15 будет хорошо продаваться.