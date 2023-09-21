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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA впервые показало изображение «темной стороны» Луны

Источник:
Sibnet.ru
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NASA опубликовало фотографию кратера Шеклтона, который расположен на южном полюсе Луны. Это первое в истории изображение подобного рода.

Особенность южного плюса Луны — полное отсутствие света. До этой части земного спутника никогда не доходят солнечные лучи, поэтому на нем царит вечная тьма. Из-за отсутствия света сделать снимок лунного полюса до сих пор никому не удавалось.

Фотографию создали на основе изображений, полученных камерой LROC и модуля ShadowCam на борту южнокорейского спутника Danuri, который имеет невероятную чувствительность, позволяющую зафиксировать рельеф поверхности даже при полном отсутствии солнечных лучей.

кратер Шеклтона на южном полюсе Луны
кратер Шеклтона на южном полюсе Луны
Фото: © NASA

Из-за высокой чувствительности Danuri не может делать снимки на границе света и тени. Чтобы решить проблему, NASA использовала дополнительные изображения кратера, которые были сделаны спутником Lunar Reconnaissance Orbiter.

Южный полюс Луны представляет большой интерес для науки и исследований, так как он содержит большие запасы льда, возраст которых может превышать несколько миллиардов лет. Кроме этого, отложения могут стать важными ресурсами для выработки водорода и кислорода.

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Топ комментариев

scorpion2777

Вова ты никто, твоё место у рояля.

GammiPluh

А как же забрать ядерное оружие, арестовать Путина, выплатить репарации? как же уменьшился список требований,...

Asd10

Ему лечиться надо. Совсем плохой стал.

pepelmetal

Как же оно ненавидит русских) значит всё правильно делаем