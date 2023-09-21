NASA впервые показало изображение «темной стороны» Луны

NASA опубликовало фотографию кратера Шеклтона, который расположен на южном полюсе Луны. Это первое в истории изображение подобного рода.

Особенность южного плюса Луны — полное отсутствие света. До этой части земного спутника никогда не доходят солнечные лучи, поэтому на нем царит вечная тьма. Из-за отсутствия света сделать снимок лунного полюса до сих пор никому не удавалось.

Фотографию создали на основе изображений, полученных камерой LROC и модуля ShadowCam на борту южнокорейского спутника Danuri, который имеет невероятную чувствительность, позволяющую зафиксировать рельеф поверхности даже при полном отсутствии солнечных лучей.

кратер Шеклтона на южном полюсе Луны Фото: © NASA

Из-за высокой чувствительности Danuri не может делать снимки на границе света и тени. Чтобы решить проблему, NASA использовала дополнительные изображения кратера, которые были сделаны спутником Lunar Reconnaissance Orbiter.

Южный полюс Луны представляет большой интерес для науки и исследований, так как он содержит большие запасы льда, возраст которых может превышать несколько миллиардов лет. Кроме этого, отложения могут стать важными ресурсами для выработки водорода и кислорода.