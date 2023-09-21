Алиев принес извинения Путину из‑за гибели российских миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Алиев выразил российскому коллеге глубокие соболезнования в связи с гибелью российский миротворцев в Карабахе 20 сентября. По данному факту проведут «тщательное расследование», виновные будут наказаны, отметил он.

Азербайджанский лидер уточнил, что его страна готова оказать материальную помощь семьям погибших. Отмечается, что разговор двух президентов состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

В ходе беседы стороны также подчеркнули важность реализации договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе. «Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ 20 сентября сообщило о гибели российских миротворцев. Их автомобиль был обстрелян вблизи села Джанятаг, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли.