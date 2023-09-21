АвтоВАЗ начал продажи Lada Granta Sport

АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada Granta Sport в двух типах кузова – седан и лифтбек, сообщается на сайте автопроизводителя.

Обе модели с форсированным мотором мощностью 118 лошадиных сил и спортивными настройками шасси. Они дополнены кондиционером, подогревом сидений и зеркал, АБС, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.

«Внесены изменения в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. Прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и спортивный звук двигателя при динамичном ускорении», — отмечается в сообщении.

Спортивная Granta — самая дорогая в линейке. Так, рекомендованная розничная цена за седан составляет 1,25 миллиона рублей, лифтбек — 1,29 миллиона рублей. До конца года АвтоВАЗ планирует продать около тысячи Lada Granta Sport.