Украина не приняла у Германии неисправные танки Leopard 1A5

Украина отказалась принимать партию немецких танков Leopard из-за их плохого технического состояния, сообщил эксперт издания Spectator Найджел Джонс.

«Поскольку контрнаступление Украины замедляется и прекращается из-за ухудшения осенней погоды, похоже, что тевтонские танки не придут на помощь в ближайшее время», — приводят «Известия» слова эксперта.

По его словам, украинские власти посчитали, что танки требуют значительного ремонта, для которого у Киева нет ни квалифицированных специалистов, ни достаточного количества запасных частей. Украинская армия решила, что принимать такую технику «нет смысла».

Это уже второй раз, когда Украина отказывается от поставок немецкой бронетехники. Первая партия Leopard, переданная Германией, тоже была непригодна для немедленного развертывания.