Шольц обвинил Путина в стремлении захватить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Путина в стремлении захватить Украину.

«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц.

Он призвал Путина выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе своих войск.

Ранее канцлер ФРГ назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, Россия должна вывести войска.