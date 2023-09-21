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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц обвинил Путина в стремлении захватить Украину

Источник:
РИА Новости
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Путина в стремлении захватить Украину.

«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц.

Он призвал Путина выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе своих войск.

Ранее канцлер ФРГ назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, Россия должна вывести войска.

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