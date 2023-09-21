Генсек ООН увидел открытые для человечества врата в ад

Человечество «открыло врата в ад» и движется к «опасному и нестабильному миру», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Ужасающая жара оказывает ужасное воздействие. Обезумевшие фермеры наблюдают, как наводнения уносят урожай, изнуряющие температуры порождают болезни, а тысячи людей в страхе спасаются бегством из-за бушующих исторических пожаров», — цитирует РБК Гутерриш.

По словам генсека ООН, если ничего не изменится, то мир приблизится к повышению температуры на 2,8 градуса. Он призвал наверстать время, потерянное из-за «неприкрытой жадности» тех, кто зарабатывает миллиарды на ископаемом топливе.

Гутерриш ранее сообщил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. По его словам, климатические изменения происходят «с катастрофической скоростью» и планета «посылает сигнал бедствия».