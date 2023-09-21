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Сергей Жуков из «Руки вверх» сыграл камео в «Простоквашино»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Простоквашино»

Нарисованный Сергей Жуков из группы «Руки вверх» появится сериале» Простоквашино» в качестве камео, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Премьера пятого сезона «Простоквашино» состоится 25 сентября. В новом сезоне зрители впервые услышат «Гимн Простоквашино», а у Дяди Федора будут новый голос, персонажа озвучит Энджел Жуков, сын Сергея Жукова.

Сюжет новой серии под названием «Курорт Простоквашино» развернется вокруг творческих способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть сказочное место отдыха приедет знаменитый певец Сергей Жуков.

Завершится эпизод исполнением «Гимна Простоквашино», который далее будет звучать в каждой серии проекта.

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