Сергей Жуков из «Руки вверх» сыграл камео в «Простоквашино»

Нарисованный Сергей Жуков из группы «Руки вверх» появится сериале» Простоквашино» в качестве камео, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Премьера пятого сезона «Простоквашино» состоится 25 сентября. В новом сезоне зрители впервые услышат «Гимн Простоквашино», а у Дяди Федора будут новый голос, персонажа озвучит Энджел Жуков, сын Сергея Жукова.

Сюжет новой серии под названием «Курорт Простоквашино» развернется вокруг творческих способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть сказочное место отдыха приедет знаменитый певец Сергей Жуков.

Завершится эпизод исполнением «Гимна Простоквашино», который далее будет звучать в каждой серии проекта.