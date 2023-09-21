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Врач назвал вызывающие размножение раковых клеток продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rainer Zenz / CC BY-SA 3.0

Жирная, острая и копченая еда способствует росту раковых клеток и опасна для мозга, сообщил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Среди основных причин, провоцирующих сложное злокачественное заболевание как рак почки, может стать большое количество жирной, острой, копченой еды.

«В числе врагов мозга еда, обжаренная в кипящем масле», — написал в телеграм-канале врач. По его словам, жирный картофель фри провоцирует закупорку артерий, ослабляет функционирование головного мозга и грозит помимо прочего диагнозом «болезнь Альцгеймера».

Если такая еда все же присутствует в рационе, то частично снизить риск воспалений можно, дополнив жареное блюдо овощами красно-фиолетовых оттенков.

«Антиоксиданты, содержащиеся в них, нейтрализуют влияние свободных радикалов», — уточнил Гадзиян.

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