Врач назвал вызывающие размножение раковых клеток продукты

Жирная, острая и копченая еда способствует росту раковых клеток и опасна для мозга, сообщил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Среди основных причин, провоцирующих сложное злокачественное заболевание как рак почки, может стать большое количество жирной, острой, копченой еды.

«В числе врагов мозга еда, обжаренная в кипящем масле», — написал в телеграм-канале врач. По его словам, жирный картофель фри провоцирует закупорку артерий, ослабляет функционирование головного мозга и грозит помимо прочего диагнозом «болезнь Альцгеймера».

Если такая еда все же присутствует в рационе, то частично снизить риск воспалений можно, дополнив жареное блюдо овощами красно-фиолетовых оттенков.

«Антиоксиданты, содержащиеся в них, нейтрализуют влияние свободных радикалов», — уточнил Гадзиян.