Песню про «очень хитрого Эрдогана» сочинили в Comedy Club

Гарик Харламов споет песню про президента Турции Реджепа Эрдогана в выпуске Comedy Club, который покажут в пятницу, 22 сентября, на ТНТ.

Анонс выпуска опубликовала директор ТНТ Тина Канделаки в телеграм-канале. В отрывке показали номер певца Дмитрия Маликова и комика Гарика Харламова.

Маликов играет на пианино, а Харламов поет под мелодию песни «Kiss Kiss» Таркана: «Снова приезжает к нам очень хитрых Эрдоган. Нас он обзывает там, а когда приедет … (изображает поцелуй)».

Канделаки прокомментировала, что зрителей в выпуске Comedy Club ждет «немного актуальной политики».