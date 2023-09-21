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Песню про «очень хитрого Эрдогана» сочинили в Comedy Club

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из выпуска Comedy Club

Гарик Харламов споет песню про президента Турции Реджепа Эрдогана в выпуске Comedy Club, который покажут в пятницу, 22 сентября, на ТНТ.

Анонс выпуска опубликовала директор ТНТ Тина Канделаки в телеграм-канале. В отрывке показали номер певца Дмитрия Маликова и комика Гарика Харламова.

Маликов играет на пианино, а Харламов поет под мелодию песни «Kiss Kiss» Таркана: «Снова приезжает к нам очень хитрых Эрдоган. Нас он обзывает там, а когда приедет … (изображает поцелуй)».

Канделаки прокомментировала, что зрителей в выпуске Comedy Club ждет «немного актуальной политики».

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