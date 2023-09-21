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Российская армия получила партию автоматизированных САУ «Мста‑С»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-С»
Российская самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-С»
Фото: © Ростех

Российская армия получила первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С», умеющих работать в режиме «огневой налет», сообщила пресс-служба «Ростеха».

САУ 2С19М2 «Мста-С» оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности, говорится в сообщении.

АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически, объяснили в «Ростехе».

Теперь «Мста-С» может работать в режиме «огневой налет» и поражать цели одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара.

Боевые машины получили модернизированный механизм заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту.

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scorpion2777

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GammiPluh

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seNkabb

Пусть опровергнут, показав обратное

pepelmetal

Как же оно ненавидит русских) значит всё правильно делаем