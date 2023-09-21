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Германия в 12 раз нарастила закупки российской нефти через Индию

Источник:
РИА Новости
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Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Германия продолжает импортировать российские углеводороды, используя обходные пути и нарушая собственное эмбарго, пишут немецкие СМИ.

Импорт нефтепродуктов из Индии в Германию в январе — июле 2022-го вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, приводит РИА Новости данные Федерального статистического управления ФРГ,

Такой мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко нарастила закупки российской нефти — до 40 процентов всего импорта в июле по сравнению с двумя процентами в 2021-м, отмечает Spiegel

По информации издания, выгоду из этого извлекают индийский бизнес и российские инвесторы — владельцы крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии. Так, 49% акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит «Роснефти».

Таким образом, Германия фактически «подрывает собственное эмбарго» и вводит европейских партнеров в заблуждение относительно выполнения антироссийских санкций, конститаирует Spiegel.



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