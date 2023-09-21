Вышел трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Полноценный трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» опубликовала кинокомпания Lionsgate.

Приквел «Голодных игр» расскажет о событиях, произошедших задолго до приключений Китнисс Эвердин.

В центре сюжета фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» десятые «Голодные игры», где Кориолан Сноу выступает наставником трибьюта Двенадцатого дистрикта Люси Грей Бэйрд.

Роль Люси Грей Бэйрд исполнила актриса Рэйчел Зеглер. Также в фильме снялись Хантер Шафер, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис, Питер Динклэйдж, Том Блит.

Мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» запланирована на 15 ноября.