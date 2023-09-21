НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Источник:
Sibnet.ru
100 0

Полноценный трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» опубликовала кинокомпания Lionsgate.

Приквел «Голодных игр» расскажет о событиях, произошедших задолго до приключений Китнисс Эвердин.

В центре сюжета фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» десятые «Голодные игры», где Кориолан Сноу выступает наставником трибьюта Двенадцатого дистрикта Люси Грей Бэйрд.

Роль Люси Грей Бэйрд исполнила актриса Рэйчел Зеглер. Также в фильме снялись Хантер Шафер, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис, Питер Динклэйдж, Том Блит.

Мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» запланирована на 15 ноября.

Еще по теме
Премьера сериала «Оборотень» состоялась в Wink
Боевик «Неудержимые 4» вышел в российских кинотеатрах
Новых «Папиных дочек» уже продлили на второй сезон
Появился новый фрагмент 38 серии «Зимородка»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
НЛО заметили перед землетрясением в Марокко
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
33
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Байден вновь оскорбил Путина
26
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории
24
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие