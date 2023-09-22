Вышли первые эпизоды документального сериала «Большая битва» про ММА

Премьера документального сериала «Большая битва» про ММА состоялась в видеосервисе Wink, героем одной из серий стал боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.

В сериале зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. В проекте даны ответы на вопросы: как за два десятилетия ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом.

В документальном сериале приняли участие боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко, чемпион ACB Юсуф Раисов, чемпион UFC Петр Ян, чемпион Bellator Александр Шлеменко, многократная чемпионка мира Марина Мохнаткина.

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