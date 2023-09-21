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Премьера сериала «Оборотень» состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Оборотень»

Первые два эпизода сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым в главной роли вышли в видеосервисе Wink.

Детективный боевик «Оборотень» рассказывает о потерявшем память сотруднике секретного отдела ФСБ, чье прошлое хранит страшную тайну.

Главный герой Андрей Лазарев, пройдя курс экстремальной подготовки, становится членом секретного управления с неофициальным названием «Восьмая служба ФСБ». Вместе со своим куратором Петром он работает под прикрытием, но на очередном задании под воздействием отравляющего вещества теряет память.

Теперь Андрею нужно не только вспомнить, кто он, но и понять, можно ли доверять своему коллеге. Агент продолжает выполнять опасные миссии под руководством Петра, а между тем к нему постепенно возвращается память. Вместе с утраченными воспоминаниями приходит осознание, что он стал пешкой в чужой игре.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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