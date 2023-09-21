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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен отвел России место в «мире боли»

Источник:
РИА Новости
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Россия после начала конфликта на Украине оказалась в крайне сложном положении, заявил государственный секретарь США Энтони Бликен.

«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была (до конфликта на Украине)», — приводит РИА Новости слова Блинкена, сказанные в интервью каналу NBC.

Активизацию Россией контактов с Ираном и Северной Кореей он назвал «признаком отчаяния». «Мы следим и действуем, чтобы попытаться это сорвать, расстроить там, где это возможно», — добавил госсекретарь США.

Ранее Блинкен сообщил о недовольстве большой части мирового сообщества тем, что коллективный Запад зациклился исключительно на Украине и борьбе с Россией.

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