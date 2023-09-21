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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трансгендера отстранили от должности в ВСУ за угрозы россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Командование Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранило от должности спикера сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло, говорится в сообщении ТРО.

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием ТРО и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — сказано в сообщении

К командовании ТРО отметили, что планируют провести служебное расследование по факту заявлений Эштон-Чирилло. По его итогам будет принято официальное решение.


«Сержант-трансгендер Сара отстранена от должности спикера ВСУ. Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?» — прокомментировала отстранение трансгендера представитель МИД России Мария Захарова

Эштон-Чирилло в пятницу, 15 сентября опубликовала в социальных сетях опубликовало заявление, в котором призвала к расправам над российскими журналистами, которые освещают ход специальной военной операции. МИД России назвал это подстрекательством к убийству.

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