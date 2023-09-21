Боевик «Неудержимые 4» вышел в российских кинотеатрах

Фильм «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне вышел в прокат в российских кинотеатрах.

По сюжету четвертой части, неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен.

Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.

Кроме новых «Неудержимых» в кинопрокат 21 сентября выходят российская комедия «Я богиня» и отечественная драма «Чужая», китайский мультфильм «Монстр и маги синих морей».