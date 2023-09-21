«Яндекс Маркет» запустил «зеленые» цены

Команда Яндекса запустила акцию на маркетплейсе «Яндекс Маркет». Пользователи сервиса могут получать дополнительную скидку при оплате заказов картой «Яндекс Пэй».

Размер скидки может достигать 30% от стоимости товаров. Цены на товары с дополнительной скидкой отмечены зеленым цветом. Она суммируется с другими акциями на маркетплейсе.

«Маркет сам инвестирует в зеленые цены: покупатели видят цену с учётом скидки, а продавцы получают полную стоимость товара, которую они установили. Это позволит покупателям воспользоваться выгодными предложениями, а продавцам — нарастить продажи», — сообщила пресс-служба компании.

Чтобы получить доступ к зеленым ценам, нужно указать в способах оплаты виртуальную карту «Яндекс Пэй». Если карты нет, ее можно оформить бесплатно во время покупки. Акция будет действовать до Нового года.