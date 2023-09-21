Зеленский обозначил два условия для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свой мирный план по прекращению конфликта на Украине, состоящий из двух пунктов, выступая на Совете Безопасности ООН. Трансляция велась в YouTube ООН.

Первым условием Зеленский назвал полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

Второй пункт — полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — подчеркнул президент.