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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обозначил два условия для завершения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свой мирный план по прекращению конфликта на Украине, состоящий из двух пунктов, выступая на Совете Безопасности ООН. Трансляция велась в YouTube ООН.

Первым условием Зеленский назвал полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

Второй пункт — полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — подчеркнул президент.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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