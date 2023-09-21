НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Писатели во главе с Джорджем Мартином будут судиться с создателем ИИ

Источник:
Sibnet.ru
241 0
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Джордж Мартин и другие писатели намерены судиться с создателем ChatGPT за нарушение авторских прав из произведений.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

Произведения писателей, среди которых Джонатан Франзен, Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин и Джоди Пиколт, использовались для обучения программы без разрешения авторов, сообщает The Verge.

Писатели, подавшие иск против OpenAI, считают, что использование искусственного интеллекта OpenAI для написания книг может привести к созданию производных работ, «которые основаны на их книгах, имитируют, обобщают или перефразируют».

Еще по теме
Блондинка представит Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия‑2023»
Вопрос о финансировании Лорак ВСУ закрыли
Shaman озадачился судьбой прилетавшего на сцену белья
Уехавшая во Францию Яна Троянова испытала стыд за Россию
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
НЛО заметили перед землетрясением в Марокко
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Обсуждение (0)
Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

saxat

А может мне обрисовать, хотя бы туманно, кто-нибудь. механизм отнятия ядерного оружия?

seNkabb

Пусть опровергнут, показав обратное