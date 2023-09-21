Писатели во главе с Джорджем Мартином будут судиться с создателем ИИ

Джордж Мартин и другие писатели намерены судиться с создателем ChatGPT за нарушение авторских прав из произведений.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

Произведения писателей, среди которых Джонатан Франзен, Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин и Джоди Пиколт, использовались для обучения программы без разрешения авторов, сообщает The Verge.

Писатели, подавшие иск против OpenAI, считают, что использование искусственного интеллекта OpenAI для написания книг может привести к созданию производных работ, «которые основаны на их книгах, имитируют, обобщают или перефразируют».