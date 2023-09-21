Запад должен остановить президента Украины Владимира
Зеленского с его сумасшедшим характером пока он не довел мир до катастрофы, заявил
лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это вновь доказывает его [Зеленского] сумасшедший и
несгибаемый характер: он никогда не захочет достижения мира и дойдет до
катастрофы, если его не остановить», — цитирует ТАСС Филиппо. Так французский
политик прокомментировал обвинения президента Украины в адрес Польши.
Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН обрушился с
критикой на «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно,
обвинив их в том, что они подыгрывают Москве.
Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт дешевого
украинского зерна по требованию своих фермеров. Киев подал против этих стран иск
в международный арбитражный суд.
Президент Польши Анджей Дуда на фоне «аграрной войны» назвал
Украину «утопленником, который хватается за соломинку».