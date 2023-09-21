Запад должен остановить президента Украины Владимира Зеленского с его сумасшедшим характером пока он не довел мир до катастрофы, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это вновь доказывает его [Зеленского] сумасшедший и несгибаемый характер: он никогда не захочет достижения мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», — цитирует ТАСС Филиппо. Так французский политик прокомментировал обвинения президента Украины в адрес Польши.

Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН обрушился с критикой на «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно, обвинив их в том, что они подыгрывают Москве.

Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт дешевого украинского зерна по требованию своих фермеров. Киев подал против этих стран иск в международный арбитражный суд.

Президент Польши Анджей Дуда на фоне «аграрной войны» назвал Украину «утопленником, который хватается за соломинку».