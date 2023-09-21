НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польша перестала поставлять оружие Украине

Источник:
Sibnet.ru
425 4

Польша перестала поставлять Украине оружие, чтобы стать одной из сильнейших в Европе, сообщил премьер Матеуш Моравецкий

«Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», — сказал Моравецкий в эфире Polsat News.

По его словам, страна концентрируется главным образом на модернизации и быстром вооружении армии, чтобы она стала одной из сильнейших Европы в очень короткие сроки.

Отношения двух стран резко охладели в сентябре из-за решения Польши запретить импорт украинского зерна при сохранении его транзита в другие страны ЕС.

Тема: Военная операция на Украине
Блинкен отвел России место в «мире боли»
Зеленский обозначил два условия для завершения конфликта на Украине
Трансгендера отстранили от должности в ВСУ за угрозы россиянам
Французский политик призвал успокоить «сумасшедшего» Зеленского
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
НЛО заметили перед землетрясением в Марокко
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Обсуждение (4)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

saxat

А может мне обрисовать, хотя бы туманно, кто-нибудь. механизм отнятия ядерного оружия?

seNkabb

Пусть опровергнут, показав обратное