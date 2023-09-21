Польша перестала поставлять оружие Украине

Польша перестала поставлять Украине оружие, чтобы стать одной из сильнейших в Европе, сообщил премьер Матеуш Моравецкий

«Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», — сказал Моравецкий в эфире Polsat News.

По его словам, страна концентрируется главным образом на модернизации и быстром вооружении армии, чтобы она стала одной из сильнейших Европы в очень короткие сроки.

Отношения двух стран резко охладели в сентябре из-за решения Польши запретить импорт украинского зерна при сохранении его транзита в другие страны ЕС.