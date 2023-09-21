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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы отразили массированную атаку дронов на Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом, говорится в сообщении Минобороны России

«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.  

Средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному, уточнили в российском военном ведомстве.

 
Тема: Военная операция на Украине
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