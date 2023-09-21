Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 БПЛА
над акваторией Черного моря и Крымом, говорится в сообщении Минобороны России
«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского
режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами
самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в
сообщении.
Средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией
Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской,
Белгородской и Орловской областей — по одному, уточнили в российском военном
ведомстве.