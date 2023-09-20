Кадыров объяснил свою «госпитализацию»

Глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений о своей болезни объяснил пребывание в московской Центральной клинической больнице. По его словам, оно было связано не с его здоровьем, а с самочувствием его дяди, Магомеда Кадырова.

«Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале, уточнив при этом, что его родственник уже идет на поправку.

Также он прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья — Кадыров заявил, что сам он «жив и здоров». «Совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», — подчеркнул он.

На прошлой неделе ряд телеграмм-каналов сообщили, что глава Чечни находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова.