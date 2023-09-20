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Кадыров объяснил свою «госпитализацию»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений о своей болезни объяснил пребывание в московской Центральной клинической больнице. По его словам, оно было связано не с его здоровьем, а с самочувствием его дяди, Магомеда Кадырова.

«Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале, уточнив при этом, что его родственник уже идет на поправку.

Также он прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья — Кадыров заявил, что сам он «жив и здоров». «Совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», — подчеркнул он.


На прошлой неделе ряд телеграмм-каналов сообщили, что глава Чечни находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова.

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GammiPluh

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paramedic

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GammiPluh

Армии Армении так и не пришла защищать территорию НКР... да Пашинян, за что только его люди выбирали

fender1984

Аха, "от мёртвого осла уши!".И ЯО было правильно отобрано у начале 90-х, т.к. не принадлежало им никаким...