Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе

Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие возвращались с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг, все они погибли. Ведомство не уточняет, сколько именно человек находилось в машине во время обстрела.

Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают азербайджанские и российские представители следственных органов. Отмечается, что огонь по миротворцам велся из стрелкового оружия.

Минобороны ранее объявило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение обстановки. В настоящее время они занимаются эвакуацией мирного населения.