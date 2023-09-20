НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
198 2

Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие возвращались с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг, все они погибли. Ведомство не уточняет, сколько именно человек находилось в машине во время обстрела.

Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают азербайджанские и российские представители следственных органов. Отмечается, что огонь по миротворцам велся из стрелкового оружия.

Минобороны ранее объявило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострение обстановки. В настоящее время они занимаются эвакуацией мирного населения.

Еще по теме
США забили тревогу из-за загадочного удара по аэродрому ВСУ
Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине
Азербайджан начал боевые действия в Карабахе: что известно
NYT обвинила ВСУ в ракетном ударе по рынку в Константиновке
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
НЛО заметили перед землетрясением в Марокко
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

saxat

А может мне обрисовать, хотя бы туманно, кто-нибудь. механизм отнятия ядерного оружия?

ilchence

пишут о том что с 50 до 70 км дальность увеличена и самолётов было 5 уничтожено, всё которые в видео...