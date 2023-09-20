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Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые открыли ранее неизвестный вирус-бактериофаг, который обитает в Марианской впадине, самом глубоком месте Земли.

Микроорганизм под названием vB_HmeY_H4907 выделили из осадка, поднятого с глубины 8,9 километров. Это самый глубинный из известных изолированных бактериофагов в мировом океане, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Microbiology Spectrum.

Обнаруженный вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров. Он проникает и размножается внутри хозяина, но обычно не убивает бактериальную клетку.

По мере деления клетки вирусный генетический материал копируется и передается дальше. Геномный анализ нового вируса показал, что он широко распространен. Это указывает на возможность существования в глубинах океана ранее неизвестного вирусного семейства.

Марианская впадина — океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана длиной около 2540 километров и глубиной до 11 километров. Давление воды на дне впадины достигает 110 МПа — это в 1071 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря.

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