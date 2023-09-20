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Россия отказалась вводить ответственность за VPN

Источник:
РИА Новости
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Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях Kazan Digital Week.

Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.

В ноябре 2017 года в силу вступил закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к запрещенной в России информации.

Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе и закрыть доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора.

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GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

saxat

А может мне обрисовать, хотя бы туманно, кто-нибудь. механизм отнятия ядерного оружия?

ilchence

пишут о том что с 50 до 70 км дальность увеличена и самолётов было 5 уничтожено, всё которые в видео...