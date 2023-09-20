Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях Kazan Digital Week.

Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.

В ноябре 2017 года в силу вступил закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к запрещенной в России информации.

Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе и закрыть доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора.