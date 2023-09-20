НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госдума предложила изменить правила выдачи водительских прав

Источник:
РИА Новости
494 1

Госдума предложила выдавать россиянам водительское удостоверение сразу на 20 лет, а не на десять, как сейчас.

Соответствующие поправки в законодательство в настоящее время готовит комитет Госдумы по транспорту, сообщил его глава Евгений Москвичев. Пока они обсуждаются на уровне ведомств.

Парламентарий отметил, что не стоит «заставлять лишний раз» собирать необходимые справки тех граждан, которые исправно проходят все медицинские комиссии, ничего не нарушают и не состоят нигде на учете.

При этом для отдельных категорий водителей может быть оставлен прежний срок действия удостоверения в десять лет. Москвичев уточнил, что думский комитет уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД.

Еще по теме
Блогер протестировал, сколько можно выпить за рулем
Несоответствие цен в реальности и справочниках убило идею ОСАГО
Правительство согласилось с увеличением срока ремонта по ОСАГО
ПДД перепишут с нуля: зачем и что изменится
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
НЛО заметили перед землетрясением в Марокко
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
27
Байден вновь оскорбил Путина
26
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории