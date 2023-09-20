Госдума предложила изменить правила выдачи водительских прав

Госдума предложила выдавать россиянам водительское удостоверение сразу на 20 лет, а не на десять, как сейчас.

Соответствующие поправки в законодательство в настоящее время готовит комитет Госдумы по транспорту, сообщил его глава Евгений Москвичев. Пока они обсуждаются на уровне ведомств.

Парламентарий отметил, что не стоит «заставлять лишний раз» собирать необходимые справки тех граждан, которые исправно проходят все медицинские комиссии, ничего не нарушают и не состоят нигде на учете.

При этом для отдельных категорий водителей может быть оставлен прежний срок действия удостоверения в десять лет. Москвичев уточнил, что думский комитет уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД.