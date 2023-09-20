США забили тревогу из-за загадочного удара по аэродрому ВСУ

Новый тип российских беспилотников представляет собой серьезную угрозу для украинской армии, уверены западные эксперты.

«Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — пишет Forbes.

По мнению аналитиков, удар мог стать боевым дебютом нового «Ланцета» с увеличенной дальностью. Ранее ВСУ считали, что удаленность от линии противостояния обеспечивает аэродромом защиту от беспилотников.

Издание отмечает, что на фоне появления новых «Ланцетов» украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания Zala Aero Group. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. При этом главный конструктор компании Александр Захаров анонсировал скорое появление нового поколения «Ланцетов».