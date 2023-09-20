НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США забили тревогу из-за загадочного удара по аэродрому ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
386 2

Новый тип российских беспилотников представляет собой серьезную угрозу для украинской армии, уверены западные эксперты.

«Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — пишет Forbes.

По мнению аналитиков, удар мог стать боевым дебютом нового «Ланцета» с увеличенной дальностью. Ранее ВСУ считали, что удаленность от линии противостояния обеспечивает аэродромом защиту от беспилотников.

Издание отмечает, что на фоне появления новых «Ланцетов» украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания Zala Aero Group. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. При этом главный конструктор компании Александр Захаров анонсировал скорое появление нового поколения «Ланцетов».

Тема: Военная операция на Украине
Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине
Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
NYT обвинила ВСУ в ракетном ударе по рынку в Константиновке
Россия ударила по местам хранения снарядов с обедненным ураном ВСУ
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Обсуждение (2)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
27
Байден вновь оскорбил Путина
26
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории