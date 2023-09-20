Установлена предполагаемая личность знаменитого маньяка Зодиака

Независимые расследователи из компании The Case Breakers приблизились к разгадке личности неуловимого маньяка Зодиака. Еще в 2020 году они предположили, что маньяком был ветеран ВВС США Гэри Фрэнсис Пост.

Детективы сопоставили фоторобот подозреваемого и фотографию Поста. Оказалось, у мужчин на двух изображениях одинаковый шрам на лбу. Также выяснилось, что Гэри еще на службе во время авиакатастрофы серьезно ударился головой.

Позднее они нашли еще одно доказательство: символ Зодиака, крест с кругом, обнаружили на деревянном столбе возле дома, некогда принадлежавшего Посту. Сам подозреваемый умер в 2018 году.

Недавно расследователи нашли коврик, на котором были ДНК-следы Поста. Они считают, что жертв маньяка намного больше. В частности, Поста заподозрили в расправе над 18-летней студенткой Чери Бейтс в 1966 году. В руке убитой девушки остались волосы нападавшего.

Если сравнение ДНК напавшего на Чери Бейтс с полученным из коврика материалом покажет совпадение, в истории Зодиака будет поставлена точка, уверены расследователи. Они рассчитывают, что полученной информацией заинтересуется ФБР.