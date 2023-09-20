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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выбрал из китайских вариаторов

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ будет устанавливать на Lada китайские вариаторы фирмы WanLiYang (WLY), был выбор еще из двух компаний.

АвтоВАЗ изучал вариаторы фирм JAC, SOKON и WLY, сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль».

По данным автора, агрегат компании JAC проходил испытания на Lada Vesta, но в итоге инженеры остановили выбор на клиноременном вариаторе WLY. Модель CVT18 держит момент 180 Ньютонов, чего достаточно для любой модели Lada.

Сейчас завод выпускает только автомобили с механической трансмиссией. Vesta, на которую раньше ставили японский вариатор Jatco, теперь доступна только с пятиступенчатой «механикой».

Вариатор — это вид автоматической коробки передач, который передает крутящий момент от двигателя к колесам и способен плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. 

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.

Asd10

Повезет кому то с ипотекой. Удачи!!!