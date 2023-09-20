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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Власти Нагорного Карабаха решили сложить оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Нагорного Карабаха согласились на разоружение армии и вывод военной техники из зоны развертывания российских миротворцев, сообщил инфоцентр непризнанной республики.

«С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13. 00 [12.00 мск]», — заявило Минобороны Азербайджана.

В инфоцентре непризнанной республики пояснили, что достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и разоружении вооруженных формирований Армии обороны Нагорного Карабаха.

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Армения защищать непризнанную республику отказалась.

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Политика #Мир
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GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.

Asd10

Повезет кому то с ипотекой. Удачи!!!