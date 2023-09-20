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Су‑34 разбился в Воронежской области

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны России.

«Около 10.00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — говорится в сообщении.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Машина упала вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет. Предполагаемой причиной падения самолета в Минобороны назвали «техническую неисправность».

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ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.

Asd10

Повезет кому то с ипотекой. Удачи!!!