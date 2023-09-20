Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны России.

«Около 10.00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — говорится в сообщении.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Машина упала вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет. Предполагаемой причиной падения самолета в Минобороны назвали «техническую неисправность».