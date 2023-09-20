Российский «летающий» танк восхитил китайских экспертов

Российский танк Т-80 прекрасно зарекомендовал себя в боевых условиях в зоне специальной военной операции, считают эксперты Китайского национального радио (CNR).
«Боевая машина способна совершать скоростные марши и надежно работать в условиях низких температур», — отметил военный обозреватель Шао Юнлин.
По его словам, не зря «восьмидесятку» прозвали «летающим» танком: маневренность и скорость машины рождает ассоциации с авиацией. Во многом — это заслуга газотурбинного двигателя, установленного на Т-80. Такой же силовой установкой оснащен американский M1 Abrams. Остальные танки мира используют дизельные моторы, рассказали эксперты.
Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» возобновит производство машин этого типа.
Сейчас российская армия получает танк Т-80БВМ. Он оснащен системой управления огнем «Сосна-У», более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4 доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил.
На танк установили противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс модульной динамической защиты «Реликт».