Российский «летающий» танк восхитил китайских экспертов

Российский танк Т-80 прекрасно зарекомендовал себя в боевых условиях в зоне специальной военной операции, считают эксперты Китайского национального радио (CNR).

«Боевая машина способна совершать скоростные марши и надежно работать в условиях низких температур», — отметил военный обозреватель Шао Юнлин.

По его словам, не зря «восьмидесятку» прозвали «летающим» танком: маневренность и скорость машины рождает ассоциации с авиацией. Во многом — это заслуга газотурбинного двигателя, установленного на Т-80. Такой же силовой установкой оснащен американский M1 Abrams. Остальные танки мира используют дизельные моторы, рассказали эксперты.

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Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» возобновит производство машин этого типа.

Сейчас российская армия получает танк Т-80БВМ. Он оснащен системой управления огнем «Сосна-У», более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4 доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил.

На танк установили противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс модульной динамической защиты «Реликт».