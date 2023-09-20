Барнаулец пытался отправить мобилизованным отравленную воду

Житель Барнаула связался с представителями Украины и решил отправить воду для мобилизованных военных, мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

42-летний мужчина через социальные сети вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил.

Чтобы доказать свои намерения мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины. Его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ему предъявлено обвинение. Ему грозит лишение свободы на срок от шести лет и больше.